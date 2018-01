Casal encontra larvas em sanduíche de fast food

Após um casal encontrar várias larvas em um sanduíche da rede de fast food Burger King, no último domingo (28), na Asa Norte de Brasília (DF), a unidade fechou preventivamente para investigação dos fatos.

Os clientes compraram dois lanches, mas depois de algumas mordidas, perceberam larvas dentro dos sanduíches, fizeram um vídeo e publicaram nas redes sociais.

A franquia explicou que recebeu a visita da Vigilância Sanitária na terça-feira (30), e segundo o Burger King, o órgão atestou que a lanchonete cumpre as exigências higiênico-sanitárias.

“O fato ocorrido na franquia Imperador Alvim Comércio de Alimentos, responsável pela operação da unidade localizada na Asa Norte de Brasília, está sendo investigado e já teve o parecer da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, que confirmou que o restaurante está plenamente em condições de permanecer aberto”, informa a empresa em comunicado.

Internautas questionaram nas redes sociais como as larvas não morreram no processo de cozimento do alimento. No site Reclame Aqui, clientes contaram que também já encontraram larvas nos sanduíches da rede.

O Burger King informou que a loja em questão será reaberta nas próximas horas. O laudo da investigação interna não foi divulgado. “O Burger King Brasil ressalta que a segurança alimentar é uma prioridade para a companhia.”

Concorrente

Lembrando que em 2017, o Mc Donald's foi condenado a pagar R$ 10 mil para uma cliente que encontrou barata no sanduíche do restaurante do shopping Mueller, em Curitiba (PR), em 2013.