Casal acusado de morte de mulher após aplicação de hidrogel em Goiânia vai a júri popular

Raquel Policiena Rosa e Fábio Justiniano Ribeiro vão ser julgados por um júri popular, que é um conselho formado por cidadãos sorteados para decidir se os réus são culpados ou não. O casal responde por homicídio doloso, que é quando se assume o risco de matar, exercício ilegal de medicina e falsificação de produtos destinados a fins médicos. A decisão é desta quarta-feira, 24, do juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida.

Segundo as investigações, eles foram responsáveis por realizar um procedimento estético irregular de aplicação de “hidrogel” na auxiliar de leilões Maria José Medrado de Souza Brandão, de 39 anos. Ela morreu no dia seguinte, depois que a substância utilizada no procedimento disseminou em seu corpo e causou uma embolia pulmonar.

O procedimento realizado, conhecido como bioplastia glútea, é de prática exclusiva para médicos, que não era a formação profissional do casal acusado. Além disso, de acordo com as investigações, os réus são acusados de enganar os clientes sobre a procedência do produto utilizado na aplicação do “hidrogel”. Eles diziam que ele da marca “Aqualift”. No entanto, segundo médicos e depoimentos colhidos durante a investigação, o produto seria, na verdade, silicone industrial.

De acordo com o texto da decisão judicial, a defesa de Raquel e Fábio pediu a reclassificação de homicídio doloso para culposo, que é quando não há intenção de matar e não há julgamento por júri popular. Também foi pedido a absolvição pelos outros crimes imputados. Nenhum dos pedidos da defesa foi aceito pela Justiça. A reportagem tenta contato com os advogados dos acusados.

Relembre o caso

A cirurgia que provocou a morte de Maria José foi feita no dia 24 de outubro de 2014 no Centro de Estética Cleia Rosendo, no Parque das Laranjeiras, em Goiânia. Era a segunda vez que ela era submetida ao procedimento com Raquel e Fábio. Na primeira, que aconteceu alguns dias antes no quarto de um hotel, ela teria ficado insatisfeita com o resultado.

Logo após o segundo procedimento, Maria José começou a reclamar de falta de ar. Raquel teria dito que isso era normal. Já em casa, a paciente disse que estava tremendo muito, com falta de ar e dores de cabeça. Ela chegou a informar dos sintomas para Raquel pelo aplicativo de mensagens WhatsApp.

Com a persistência dos sintomas, Maria José procurou atendimento no Cais Vila Nova por volta das 16h30. Lá ela recebeu oxigênio e realizou exames. No entanto, seu quadro se agravou e ela foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Jardim América, onde morreu por embolia pulmonar no dia seguinte.