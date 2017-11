Um casal foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (27), suspeito de arrombar veículos no estacionamento do Paço Municipal, no Park Lozandes, em Goiânia.

Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), os suspeitos pegavam aparelhos de sons, mochilas, roupas e o que estivesse dentro do veículo. A GCM disse ainda que os furtos aconteciam com frequência.

A dupla foi encaminhada para a Central de Flagrantes.