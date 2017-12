Casal é preso em Anápolis com explosivos dentro de carro

Duas pessoas foram presas na noite da última sexta-feira (22) em Anápolis, no Centro goiano, em posse de um veículo com sinistro, portando explosivos no interior do carro.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe que realizava um patrulhamento na avenida JK, no setor Nova Capital, abordou Danyllo Ferreira dos Santos e Ana Eloísa Ferreira de Araújo dentro de VW Voyage que trafegava pela via.

Após a abordagem, os policiais constataram, pelo chassi do veículo, que se tratava de um carro furtado ou roubado, com placa de Aparecida de Goiânia. No interior, foram encontradas quatro bananas de explosivo com cordão detonante, além de duas alavancas, dois pés de cabra, lanternas, pares de correntes e vários "miguelitos", que são pregos em forma de cruz utilizados comumente para furarem pneus.

Com o flagrante, Danyllo e Ana Eloísa foram conduzidos para a Delegacia e autuados na unidade policial.