Um casal foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (8), no setor Serra Dourada, em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil (PC), as vítimas estavam dentro de um carro quando foram baleadas. O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) da Cidade foi acionado para apurar a motivação e a autoria do crime.

Os corpos foram submetidos à necropsia no Instituto Médico Legal (IML), mas ainda não foram identificados.