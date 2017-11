Casal é encontrado nu e morto por asfixia dentro de carro

Cleiton Ficner, de 28 anos, e Anágela Alencar, de 24 anos, foram encontrados nus e mortos dentro de um carro no município de Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá. De acordo com o G1, as vítimas tinham um relacionamento amoroso e se encontravam escondidos.

Os familiares de ambos relataram o desaparecimento deles à polícia. Após uma procura, as autoridades encontraram o carro em uma estrada vicinal na zona rural do município. Os corpos estavam no banco traseiro do veículo e, segundo a perícia, ambos morreram após aspirarem monóxido de carbono expelido pelo carro.