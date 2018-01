Casados há 50 anos, idosos morrem atropelados em calçada de Brasília enquanto faziam caminhada

O casal mineiro Evaldo Augusto da Silva, de 75 anos, e Dulcineia Rosalino da Silva, 70 anos, morreram atropelados por volta das 19h de quinta-feira (18), quando caminhavam na calçada da QI 10, às margens do Lago Norte, área nobre de Brasília (DF).

Casados há 50 anos, o auditor da Receita Federal e a servidora aposentada da Câmara dos Deputados foram atingidos por uma Mitsubishi ASX em alta velocidade e morreram na hora. Já a motorista do carro, Luciana Pupe Vieira, de aproximadamente 50 anos, ficou presa às ferragens, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e está internada em estado grave no Hospital de Base do Distrito Federal.

Familiares da motorista, contaram que ela estava com suspeita de traumatismo craniano, fratura exposta no pulso e escoriações pelo corpo. Eles acreditam que ela tenha passado mal ao volante por conta da diabetes.

Segundo testemunhas, após atingir as vítimas, o veículo subiu o canteiro central e parou apenas 200 metros depois do local do atropelamento, quando bateu em uma árvore.

O Corpo de Bombeiros informou que o velocímetro do Mitsubishi ASX ficou marcado em 120 km/h, o que não significa que ele seguia nessa velocidade, já que com o impacto, o contador pode ter sido alterado para mais ou para menos. No local, a velocidade permitida é de 60 km/h.

Casal

Evaldo era de Uberlândia e Dulcineia de Araxá, mas fizeram a vida na capital federal. Eles tinham voltado há apenas duas semanas de uma viagem internacional em um cruzeiro marítimo com cerca de 20 integrantes da família, onde comemoraram às bodas de ouro. O casal era católico e frequentava a Paróquia Nossa Senhora do Lago.

Dulcineia era tia de Pedro Júnior Rosalino Braule Pinto, o Pedrinho, sequestrado na maternidade do Hospital Santa Lúcia e encontrado 16 anos depois em Goiânia.