Na madrugada deste sábado (10), um carro se chocou contra a canaleta do Eixo Anhanguera, na Avenida Anhanguera, próximo à Estação da Rua 20, no sentido Centro. O veículo ainda estava no local até o início da manhã de hoje.

A Redemob consórcio informou que o acidente não atrapalhou o atendimento aos passageiros da linha do Eixo Anhanguera. No entanto, até o momento, não há informações sobre o motorista.