Carro prensa e mata cliente que aguardava conserto em oficina; veja vídeo 🎥

Leandro Souza Silva, de 33 anos, morreu nesta segunda-feira (11) após um carro com falha mecânica o prensar contra a parede em uma oficina de Cuiabá. O acidente ocorreu enquanto a vítima, que trabalhava como motorista em uma fazenda em Mato Grosso, dormia no banco do estabelecimento enquanto aguardava o conserto do seu veículo. As informações são do G1.

De acordo com a reportagem, os responsáveis pela oficina explicaram que o carro que prensou Leandro era de outro cliente e estava com um problema na ignição, ligando sozinho.

“Só de ligar o carro, ele dava partida sozinho, só de colocar a chave no contato. O funcionário [que foi mexer no veículo] não sabia do defeito. O carro também estava com problema no freio de mão e estava engatado. Ele colocou a chave e o carro bateu no nosso cliente”, relatou um dos representantes do estabelecimento. “O carro bateu nele e voltou para trás, ainda dando partida [sozinho]. Nós seguramos o carro e desligamos a chave. Isso [um acidente] nunca tinha ocorrido”, garantiu.

Após o acidente, os funcionários da oficina chamaram o Samu. Leandro chegou a ser levado ao hospital, mas teve morte cerebral constatada pelos médicos. O corpo foi transladado para Tocantins, onde vive a família dele.

Um vídeo feito por uma câmera de segurança mostra o momento que o carro ligou sozinho e bateu em Leandro. Assista: