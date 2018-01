Carro dirigido por adolescente bate em caminhão e pega fogo em Goiânia; veja vídeo

Um adolescente foi apreendido após provocar um incêndio na Rua 200 C esquina com a 212, na Vila Nova, em Goiânia, na manhã desta sexta-feira (12). Segundo testemunhas, o jovem estaria em um veículo roubado e fugindo de uma perseguição policial. A assessoria da Polícia Militar não confirma estas informações.

De acordo com as testemunhas, ao chegar na esquina o adolescente não respeitou a sinalização para parar e bateu contra um caminhão da prefeitura. Na colisão, o VW Fox atingiu o tanque de combustível do caminhão causando uma explosão, em seguida os veículos pegaram fogo. O jovem teve ferimentos leves e recebeu atendimento dos bombeiros. O motorista do caminhão saiu ileso.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local e controlaram as chamas. O adolescente será encaminhado para uma delegacia. Um caminhão guincho da prefeitura irá remover o outro veículo envolvido no acidente.