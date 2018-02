Carro de família de Taquaral, furtado na ultima segunda-feira (19), é encontrado

Um Gol, furtado na segunda-feira passada (19), na porta do Hospital Araújo Jorge, no Setor Universitário, em Goiânia, foi recuperado na manhã desta quinta-feira (22).

O carro pertencente a uma família de Taquaral de Goiás, cidade a 90 quilômetros da Capital, que passa por uma situação difícil. A costureira Regiane Moraes (31) e o trabalhador rural Ricardo Bueno (31) estão acostumados a realizar o trajeto para Goiânia, onde a filha Alana Vitória Fernandes de Oliveira (3) passa por sessões de quimioterapia, para um tratamento de um câncer na cabeça. Porém, na ultima segunda-feira (19), o casal se deparou com um novo obstáculo: ao voltar do Hospital Araújo Jorge, no Setor Universitário, o carro da família havia sido furtado.

De acordo com assessoria de comunicação da Polícia Civil, um homem viu o carro parado em uma rua entre os setores Grajaú e Real Conquista e ligou no telefone 190. As Polícias Militar e Civil foram acionadas e encontraram o carro abandonado. O veículo está sendo levado para o pátio do 7º BPM e deverá será devolvido a família.