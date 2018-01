Carro de autoescola é roubado por foragido do Complexo Prisional

Um carro de autoescola foi roubado na manhã deste sábado (6) no Setor Perim, em Goiânia. O veículo foi recuperado minutos após o roubo e um dos autores do crime foi preso pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). O homem, de 26 anos, seria um dos 87 detentos foragidos do Complexo Prisional de Goiânia depois da rebelião da última segunda-feira (1º).

Segundo a GCM, o proprietário estava dentro do veículo na porta da própria casa e conversava com familiares. Três homens, um portando uma arma de fogo, se aproximaram dando voz de assalto.

Uma viatura, que estava próxima do local, percebeu a movimentação. A Guarda Civil afirma que o pai do dono do carro confirmou que se tratava de um roubo. Os três suspeitos teriam tido problemas para acionar o veículo.

A viatura fez a abordagem. Dois homens conseguiram fugir do local. O carro recuperado e o terceiro suspeito são apresentados na Central de Flagrantes nesta tarde.