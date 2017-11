Um carro com cinco pessoas foi arrastado na tarde desta quarta-feira (29) por uma inundação e caiu em um córrego às margens da BR-153, no Polo Industrial de Goiás, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram retiradas de dentro do veículo por pessoas que passavam pelo local. Uma delas chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia.

As outras quatro sofreram ferimentos leves e foram atendidas no local.