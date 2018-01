Carro com cinco ocupantes capota na BR-153 em Goiás

Atualizado às 15h44

Um veículo Pálio Weekend que ia no sentido de Anápolis para Goiânia, na rodovia BR-153, se chocou com um caminhão, saiu da pista e capotou na altura do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Cinco pessoas estavam dentro do carro. Um homem de 55 anos morreu no local e quatro ocupantes, uma mulher e uma criança de 11 anos, estão gravemente feridos, segundo a PRF.

Equipes da concessionária que administra a estrada Triunfo Concebra, do Corpo de Bombeiros e da PRF fizeram atendimento no local do acidente. A via, que é de pista dupla, foi interditada parcialmente e o trânsito está lento entre Goiânia e Terezópolis de Goiás.

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros removeu uma das vítimas, que apresentava fraturas nos membros superiores e inferiores. Os outros três feridos foram transportados em veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Triunfo Concebra. Todos foram levados para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Ainda de acordo com a PRF, antes de ser transportado para o hospital, um dos feridos informou que o carro vinha de Brasília e se tratava de transporte clandestino, que é quando se cobra para carregar passageiros de forma irregular.