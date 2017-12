Carro cai dentro de córrego na Marginal Botafogo, em Goiânia

Atualizado às 16h23

Um Volkswagen Voyage de cor preta caiu dentro do córrego Botafogo, na Marginal Botafogo, na tarde desta terça-feira (12) em Goiânia, no trecho entre as avenidas Anhanguera e Araguaia, depois de colidir com uma carreta. O Corpo de Bombeiros foi acionado e informado que havia dois homens dentro do veículo. Segundo informações preliminares, eles estavam conscientes, conseguiram sair do automóvel e estavam aguardando o socorro do lado de fora.

De acordo com o motorista da carreta envolvida no acidente, o carro foi atingido na lateral durante uma tentativa de ultrapassagem e com o impacto caiu dentro da vala concretada por onde corre o córrego. Já o motorista do Voyage nega que tentou ultrapassar. “Houve uma colisão naquele momento que fez com que eu perdesse o controle”, relata.

O trânsito apresenta lentidão na via expressa no sentido Centro - Pedro Ludovico. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) informou que não foi preciso interditar a pista e que a lentidão acontece por conta de motoristas que diminuem a velocidade para observar o acidente.