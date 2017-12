Carro bate em poste e compromete fornecimento de energia em Goiânia

Um carro bateu em um poste na manhã deste sábado (9), na Avenida T-9, na Vila União, em Goiânia. A colisão comprometeu o fornecimento de energia elétrica da região.

De acordo com a Polícia Militar, que acompanhou o caso, o motorista dirigia um Gol, estava sozinho no local e visivelmente embriagado. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado pela recusa.

Ainda segundo a PM, o poste atingido está pendurado pelos fios, o que comprometeu a distribuição de energia na região. Os militares informaram que a Celg foi acionada.