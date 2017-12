Atualizada às 8h13.

A Avenida T-63 está interditada no sentido Jardim América - Parque Anhanguera, em Goiânia, desde o início da manhã desta sexta-feira (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro bateu contra um poste e parou no meio da rua, bloqueando a via após o Córrego Cascavel.

O condutor do veículo ficou ferido, mas recusou o atendimento dos bombeiros. Não há informações sobre seu estado de saúde.