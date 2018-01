Carro é roubado com criança de um ano no banco traseiro no Setor Cidade Jardim, em Goiânia

Uma mãe sofreu momentos de pânico por volta das 17h40 desta segunda-feira (29) na Rua Itauçu, no Setor Cidade Jardim, em Goiânia. Enquanto buscava uma encomenda em uma confeitaria local, dois homens entraram em seu carro, estacionado na rua, e levaram o veículo com o seu filho de um ano de idade preso na cadeirinha de segurança no banco traseiro.

Ao perceber a presença da criança, os suspeitos pararam em uma praça a cerca de duas quadras de distância da doceria para deixar o menino. Ele foi abandonado na calçada, ainda preso na cadeira, e os homens fugiram.

Uma mulher notou a presença do bebê e ligou para a polícia, que localizou a mãe e enviou uma equipe atrás dos suspeitos. De acordo com a Polícia Militar, o menino não chegou a perceber o crime que presenciou, e não sofreu ferimentos. Ainda não há informações sobre o veículo ou sobre os homens envolvidos.