Carreta pega fogo e deixa trânsito lento na rodovia em Rio Verde

Atualizado às 19h09 de 29/01/2017

O Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de veículo em chamas na rodovia BR-060, em frente a empresa BRF Brasil Foods, na zona rural de Rio Verde, região Sudoeste de Goiás, na tarde desta segunda-feira, 29.

Segundo informações repassadas para os Bombeiros, uma carreta bitrem que transportava adubo no sentido Goiânia teve o pneu furado, o que provocou faíscas e um incêndio. O fogo foi controlado por volta das 16 horas.

De acordo com um bombeiro que atendeu a ocorrência, toda a cabine do motorista e parte da carroceria foram destruídas. Uma viatura de combate a incêndio e outra de busca e salvamento foram utilizados.

O trânsito apresentou lentidão no ponto do incidente e uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi enviada ao local. A via chegou a ser interditada parcialmente. Não houve feridos.