Carreta carregada de álcool tomba e interdita BR-060

O KM-265 da BR-060, em Indiara, no Sul do Estado, sentido Goiânia-Rio Verde, está totalmente interditado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta que transportava 34 mil litros de álcool, tombou.

O motorista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Indiara.

Segundo a PRF, o tombamento causou congestionamento de 8 km e não há rotas alternativas.

O rio Capivari fica a 700 metros de distância do local do acidente. De acordo com a PRF, 25% da carga já provocou danos ambientais na região.