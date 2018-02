Carnaval em Três Ranchos será encerrado com shows gratuitos

O carnaval de Três Ranchos foi feito mesmo para o folião que deseja gastar pouco. Depois de aproveitar a praia do Lago Azul e o som automotivo na Praça do Rosário, os dois com entrada franca, sete mil pessoas lotaram o sambódromo da cidade nesse domingo (11) para assistir a uma série de shows gratuitos, que começou por volta das 22h e só terminou depois das 4h. Nesta segunda-feira (12), quando a folia termina oficialmente, os visitantes e moradores podem curtir mais shows gratuitos. Desta vez as principais atrações foram Alex Chaves e Banda Villa Baggage.

Quem chamou a atenção, ontem, entre os foliões foi um grupo de 25 amigos chamavam a atenção por causa dos detalhes das fantasias. Fadas, gatos, índios, roupas de banho, pijamas e muito glitter. Bruna Soares Rocha, de 22 anos, é estudante de engenharia ambiental e conta que o grupo se conhece da faculdade, são todos estudantes da Universidade Federal de Goiás (UFG) e moram em Goiânia. “Lotamos cinco carros para vir a Três Ranchos. Nossa única reclamação é que não pode entrar com bebida aqui no sambódromo. Temos muita cerveja guardada na pousada, mas temos que gastar aqui dentro para comprar mais”, lamenta Bruna.

Estudante de Engenharia Elétrica, Iury Amacio, de 21 anos, explica que o grupo foi para o carnaval de Aruanã no ano passado e em 2018 queria fazer algo novo e maior. “É organizado. Eu e outro colega pesquisamos tudo, passamos os preços para a galera, que vai confirmando”, disse Iury, que usava um cocar.