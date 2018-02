Carnaval em Goiás: aumentam casos de mortes por afogamento e por armas de fogo

O balanço parcial da Operação Carnaval 2018 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) divulgado nesta quarta-feira (14) apontou redução geral no número de mortes em relação ao ano passado. O quadro se deve sobretudo à redução de fatalidades em acidentes de trânsito, já que os casos resultantes de armas de fogo e afogamento aumentaram.

Enquanto no Carnaval de 2017 foram registradas 22 mortes em acidentes de trânsito, neste ano, até o momento, foram duas. Por outro lado, o ano passado teve três mortes por armas de fogo e três por afogamento contra, respectivamente, dez e sete registradas pelos mesmos motivos em 2018.

O tenente-coronel Faria, comandante da operação, afirma que os motivos para os aumentos, especialmente dos casos de afogamento, não estão claros. “Não conseguimos identificar uma causa, mas parece que aumentou em todo o Brasil”, destacou.

Os números, diz o tenente-coronel, contrariaram as expectativas da própria corporação, que neste ano colocou 325 oficiais nos trabalhos da operação – no ano passado foram 130. “Nós esperávamos que diminuíssem, não que aumentassem. Por outro lado, as mortes aconteceram em locais onde não havia equipes de bombeiros presentes”, ressaltou.

De acordo com a corporação, neste ano houve duas mortes por afogamento em Goiânia, duas no lago Corumbá IV, duas na região de Colinas do Sul e uma em Pirenópolis.

Operação

A Operação Carnaval 2018 do CBMGO foi lançada na última sexta-feira (9) e continua até a noite desta quarta (14). Com o lema Prevenção na Folia Garante a Alegria, o reforço diário contou com 325 bombeiros em 52 postos avançados de monitoramento, além dos atendimentos realizados pelos quartéis operacionais.

De acordo com a corporação, a operação realizou 829 atendimentos, entre elas 330 ocorrências de resgate, 15 de combate a incêndio, 56 busca e salvamento, além de 5.773 atividades preventivas. Ao todo, foram registrados 19 óbitos, entre eles houve sete mortes por afogamentos, 10 mortes por arma de fogo, e duas mortes por acidente de trânsito. No ano passado foram 22 mortes registradas durante toda a operação.