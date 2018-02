Carnaval dos Amigos: SMT promove alterações no trânsito no Setor Bueno

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) promove alterações no trânsito na região do Parque Vaca Brava, neste sábado (3), para a realização de mais uma edição do Canaval dos Amigos. De acordo com a pasta, o trânsito na rua T-56, no sentido à Avenida T-5 (Hospital Amparo), sofre restrições de veículos a partir das 14h. Já a Avenida T-3, com a T-10, na intersecção entre o Goiânia Shopping e o Parque, terá bloqueio a partir das 17h.

O Carnaval dos Amigos é realizado há mais de dez anos e reúne diversos blocos da cidade. Tradicionalmente é realizado uma semana antes do carnaval oficial e atrai milhares de pessoas.

Durante o evento, os blocos se reúnem em locais diferentes da cidade a partir do meio-dia de sábado. Por volta das 18h, cada bloco sai em cortejo, com trio elétrico, bandas de sopro, e outras atrações, pelas ruas da cidade, com roteiro pré-definido. Policiais, ambulâncias e agentes de trânsito dão apoio aos participantes.

A festa se encerra no Setor Bueno, onde os foliões se reúnem no Vaca Brava.