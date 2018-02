Carga de defensivos e insumos agrícolas avaliada em mais de R$ 600 mil é recuperada em Corumbaíba

Uma carga de defensivos e insumos agrícolas roubada, avaliada em mais de R$ 600 mil, foi recuperada na tarde desta segunda-feira (19) na GO-139, em Corumbaíba, no sudeste do Estado. O material estava em um caminhão-baú com placa de Cacoal (RO), abordado por uma equipe do Comando de Operações de Divisas (COD), da Polícia Militar.

Segundo a corporação, ao ser abordado, o motorista informou que não possuía as notas fiscais dos produtos e disse não saber quem seria o proprietário ou qual seria o destino final da carga, que incluía sementes para plantios, um aparelho de solda e uma bomba para irrigação. O condutor declarou que havia apenas sido contratado para fazer o frete e que deveria transportar os itens de Uberlândia (MG) até Corumbaíba, onde seria procurado por duas pessoas em um posto de combustíveis.

De acordo com a PM, com base em trocas de informações com a Polícia Civil foi possível identificar uma vítima que teve sua propriedade rural roubada em Bom Jesus (GO). Após receber fotografias dos produtos transportados pelo caminhoneiro, a vítima os reconheceu como os objetos que haviam sido roubados.

Com base nisso, o abordado foi preso em flagrante pelo crime de receptação e os bens foram devolvidos ao proprietário legal.