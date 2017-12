Capital registra maior chuva do mês

A chuva que atingiu Goiânia ontem foi a maior observada neste mês de dezembro. O Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás (Simehgo) registrou na estação no Centro da capital uma precipitação de 61.20 milímetros (mm) em duas horas, no fim da tarde. A expectativa do Simehgo é que hoje tenha novas pancadas de chuva na mesma região. A superintendente do...