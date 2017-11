Campanha incentiva doação de sangue em Goiânia

Entre esta segunda-feira (20) e sábado (25), é celebrada a Semana Nacional do Doador de Sangue, e o Hemocentro de Goiânia (Hemogo) realiza a campanha solidária “Doe sangue! A vida de muita gente depende dessa corrente”, com o intuito de orientar sobre a importância da doação de sangue.

A cerimônia de encerramento será no sábado, com o evento, “Doe sangue ao som do Rock”, uma ação conjunta do Hospital Geral Alberto Rassi (HGG) com o Clube dos Motociclistas e Hemocentro.

A semana visa também reconhecer e homenagear a importância do doador de sangue. Outro objetivo é o de agradecer as empresas parceiras, que colaboram todos os anos com a manutenção dos estoques de sangue, promovendo campanhas de doações de sangue em Goiânia e municípios do interior.

O Dia Nacional do Doador de Sangue é comemorado no dia 25 de novembro em todo o Brasil e serve para homenagear as pessoas que separam um período durante sua rotina diária para ser um doador de sangue. Este ato pode ajudar pacientes que precisam de transfusão de sangue em todos os hospitais e demais unidades assistenciais de saúde do estado.

Doação

O Hemocentro pode receber até 250 doadores por dia, mas a média é de 70 atendimentos diários. Já o estoque tem capacidade para 1,8 mil bolsas de sangue, porém, só tem 200 unidades.

“A gente nunca consegue chegar no nosso objetivo de estoque. A população não está consciente que sangue é vida. Não tem similar, não se compra em farmácia. Só com o ato do doador ir ao Hemocentro que nós vamos continuar salvando vidas”, explica o diretor administrativo da unidade, Arione José de Paula.

Doador

Para ser doador é preciso estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 kg, ter entre 16 e 69 anos e estar com documento de identificação oficial com foto.

Na hora da doação, o candidato precisa estar bem alimentado, ter dormido ao menos 6h de sono na noite anterior, não ingerir alimentos gordurosos, bebidas alcoólicas e ficar sem fumar pelo menos duas horas antes da coleta do sangue.

Entre uma doação e outra, recomenda-se um período de 90 dias para mulheres e 60 dias para homens.