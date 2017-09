Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes segue até dia 22 de setembro

Até o dia 22 de setembro acontece a Campanha Nacional de Multivacinação, na qual crianças e adolescentes menores de 15 anos devem comparecer a um posto de vacinação para conferir se a caderneta está em dia. O objetivo da campanha é resgatar não vacinados ou completar esquemas vacinais conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

A multivacinação é uma estratégia onde em um único momento são oferecidas à população-alvo várias vacinas ao mesmo tempo, a fim de melhorar a cobertura vacinal e como resultado a redução das doenças imunopreveníveis no país.

Serão oferecidas para esse público vacinas que protegem contra várias doenças como tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, meningite C, hepatite A e B, poliomielite, rotavírus, pneumonia, HPV, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola e varicela.

Em todo o Estado 959 postos fixos serão disponibilizados para receber esse público, e no sábado (16) ocorrerá o dia D, onde as unidades estarão abertas das 8h às 17h.

A gerente substituta da Imunização e Rede de Frio do Estado, Joice Dorneles, destaca a importância de atualizar o cartão. “Na Campanha de Multivacinação são oferecidas as vacinas da rotina, a fim de melhorar a cobertura vacinal e assim manter controladas, eliminadas ou erradicadas as doenças imunopreveníveis, e otimizar a logística dos serviços de saúde. Nessa campanha procura-se administrar vacinas de forma seletiva e possibilitar a atualização da Caderneta de Vacinação’’, diz.

Joice alerta que é fundamental que toda a população alvo compareça aos serviços de saúde levando a caderneta de vacinação. Isso é importante para que os profissionais de saúde possam avaliar se há alguma vacina que ainda não foi administrada ou se há doses que necessitam ser aplicadas, para completar o esquema vacinal preconizado pelo PNI”, finaliza.