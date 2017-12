Caminhoneiro morre em acidente na GO-080

Atualizada às 9h42.

Um caminhoneiro morreu em um acidente de trânsito na GO-080, na saída de Goiânia para Nerópolis, na manhã desta quinta-feira (7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, Murillo Markys Abílio Teixeira, de 31 anos, ficou preso às ferragens do caminhão. O veículo, carregado com abóboras, saiu da pista e tombou. Parte da carga está espalhada na pista, mas ainda não há informações sobre interdição da rodovia.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito em Goiânia (Dict) no cruzamento com a Avenida Perimetral Norte, o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra a proteção de concreto e capotou. Os motivos que ocasionaram o acidente ainda são desconhecidos.