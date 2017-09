Caminhão tomba sobre faixa de pedestres e mata menina que ia para a escola

Uma mulher e as duas filhas dela, de 13 e 14 anos, foram atingidas por um caminhão de bebidas que tombou na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, próximo à Estrada de Taipas, na zona norte de São Paulo, por volta das 8 horas desta terça-feira (12). A menina de 13 anos morreu no local do acidente. A mãe e a filha de 14 foram encaminhadas ao Hospital de Taipas, em estado de saúde não informado.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção e tombou sobre a faixa de pedestres, por onde a mãe atravessava a avenida com as filhas adolescentes para levá-las à escola. O condutor, em choque, permaneceu no local para acionar o resgate e tentar prestar socorro às vítimas.

O veículo estava carregado de engradados com garrafas e latas de refrigerantes, que foram derramados sobre a pista. A Avenida Raimundo Pereira de Magalhães foi interditada para os trabalhos de resgate e perícia. Até as 10h30, ainda havia bloqueio e desvios do trânsito no local.