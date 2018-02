Caminhão tomba na BR-414 próximo a Corumbá

O motorista de um caminhão que transportava leite perdeu o controle do veículo e tombou próximo ao Salto de Corumbá, entre Corumbá de Goiás e Cocalzinho, na BR-414, por volta das 14 horas. Não houve vítimas no acidente, mas o caminhão ocupou um sentido da pista da rodovia, o que causou lentidão no tráfego. Até às 19h50, agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda tentavam retirar o veículo da pista.

A PRF não calculou qual o tamanho do congestionamento causado pelo tombamento, mas houve dificuldade em transitar no local pela falta de controle no tráfego. Com a chegada dos policiais e o início do trabalho de destombamento, toda a pista teve de ser interditada para a segurança dos motoristas que passavam pela rodovia.