Caminhão tomba na BR-153, em Goiânia

Um caminhão carregado com milho tombou na BR-153, no sentido Goiânia/Aparecida, em frente a Ceasa e à saída do Aeroporto Santa Genoveva para a rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (6) e não há registro de feridos. As faixas da rodovia foram liberadas na manhã de hoje.