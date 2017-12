Caminhão roubado com R$ 1 milhão em agrotóxicos é encontrado em Aparecida

Um caminhão carregado de agrotóxicos avaliados em um milhão de reais foi apreendido pela polícia nesta quarta-feira (6) em Aparecida de Goiânia, região metropolitana.

De acordo com a Polícia Militar, eles receberam informações de que um caminhão roubado estava próximo ao centro da cidade. O veículo foi encontrado com a chave na ignição, no interior do Posto Samambaia, Setor Vila Souza. O caminhão e o material foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia de Aparecida.

Ainda segundo informações, o motorista, vítima do roubo, foi localizado em São Paulo. Ele foi deixado amarrado pelo bandido, mas conseguiu pedir socorro.