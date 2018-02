Caminhão pega fogo na GO-080, entre São Francisco e Petrolina

Um caminhão pegou fogo no fim da tarde deste domingo (4) na GO-080, entre São Francisco e Petrolina, no Centro do Estado. O veículo era de transporte de óleo vegetal, mas o tanque estava vazio.

Apenas o motorista estava no veículo quando o incêndio começou. Bombeiros de Jaraguá atuaram no combate ao fogo e, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início porque um dos pneus traseiros do caminhão estava furado. Com isso, a roda gerou atrito com o asfalto, provocando a combustão.

O combate ao fogo – envolvendo quatro bombeiros e duas viaturas – durou cerca de 50 minutos. A pista chegou a ficar interditada, mas logo foi liberada.