Caminhão desgovernado bate em dois carros e invade escola em Jataí

Um caminhão desgovernado bateu em dois carros e invadiu uma escola no Centro de Jataí, no Sudoeste goiano, na última sexta-feira (12). De acordo com testemunhas, a série de incidentes ocorreu depois que o motorista do caminhão desceu do veículo e manteve o motor ligado. A polícia investiga se houve falha mecânica ou se o freio de mão estava acionado.

O primeiro a ser atingido pelo caminhão foi uma caminhonete, que trafegava pela mesma rua. Já o segundo veículo estava estacionado e foi arrastado pelo caminhão até adentrar o muro da escola. O caminhão desgovernado só parou depois de bater em uma árvore já no pátio da instituição de ensino.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O motorista do caminhão abandonou o local.