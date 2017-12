Caminhão com 1.200 caixas de whisky é apreendido no DF

Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (4), suspeitos de roubar um caminhão com carga de aproximadamente R$ 500 mil, na região do Gama, no Distrito Federal. A carreta foi furtada em Anápolis e foi encontrada em um galpão próximo ao Instituto Federal de Brasília (IFB).

O caminhão estava carregado com mil e duzentas caixas de whisky, que corresponde a cerca de 500 mil reais. De acordo com a polícia, os suspeitos foram flagrados em um quiosque próximo ao local. Eles disseram que apenas realizaram o roubo do veículo e que mais sete pessoas estão envolvidas com o crime. Os homens foram encaminhados para a 20ª delegacia de polícia do DF.