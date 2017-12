Caminhão carregado com galinhas desliza e tomba durante chuva na BR-153, em Piracanjuba

Um caminhão carregado com galinhas vivas saiu da pista e tombou na BR 153, próximo ao município de Piracanjuba, na madrugada desta sexta-feira (7). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chovia bastante no momento do acidente e a pista estava molhada.

O condutor, que teve ferimentos leves, perdeu o controle da direção em um local de declive. O motorista foi socorrido e encaminhado ao hospital de Morrinhos.

A carga, que seguia de Aparecida de Goiânia para Tananbi (SP), ficou espalhada na pista. No entanto, já foi removida sem necessidade de interditar a rodovia.

De acordo com a PRF, no local, a velocidade máxima permitida para veículos de carga é de 90km/h, mas o equipamento do caminhão indicava que o veículo transitava acima do limite.

Alerta

A PRF alerta os motoristas para redobrarem a atenção e reduzirem a velocidade ao dirigir em pistas molhadas. A recomendação é que o motorista aumente a distância do veículo que segue à frente e jamais ultrapasse o limite de velocidade permitido, especialmente antes de curvas.

Caso a chuva esteja muito intensa, o ideal é procurar um posto de combustíveis ou outro local de escape seguro e fora da pista para esperar melhorarem as condições de visibilidade. O pisca alerta só deve ser acionado quando o veículo estiver parado, em casos de emergência.