Caminhão cai em ribanceira e motorista fica ferido

Um motorista de um caminhão ficou ferido, na tarde de hoje (22), após cair de uma ribanceira de 6 metros às margens da GO-222, em Brazabrantes, Região Metropolitana da Capital. O motorista ficou preso nas ferragens e, segundo o Corpo de Bombeiros, estava agitado no momento do resgate, mas foi salvo com vários ferimentos. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inhumas. (Alessandra Rocha é estagiária do Programa de Estágio entre GJC e a PUC Goiás).