Caminhão atinge ônibus em Morrinhos e deixa quatro feridos

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente que ocorreu no final da tarde deste sábado (24) na Avenida dos Trabalhadores, fora do perímetro urbano de Morrinhos, município a 131 km de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão que transportava leite passou por cima de uma rotatória e atingiu a lateral de um ônibus que ainda contornava o obstáculo. O motorista alegou ter perdido o freio, e o veículo passará por perícia para confirmação.

Três das vítimas eram passageiros do ônibus e tiveram ferimentos leves, recebendo atendimento dos bombeiros e sendo liberadas em seguida. O condutor do caminhão foi o mais atingido, e precisou ser socorrido pelo Samu.

A Celg esteve no local para desativar a energia elétrica das proximidades, já que um poste foi quebrado durante a colisão. Neste momento, equipes tentam retirar o ônibus da pista, para em seguida realizar uma limpeza do leite despejado pelo caminhão a fim de evitar deslizamentos. Também foi relato um pequeno vazamento de óleo do ônibus.

O trânsito flui normalmente pelas vias por um desvio. Não há previsão para a religação da energia.