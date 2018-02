Calor e tranquilidade na manhã de sábado de Carnaval na cidade de Goiás

A manhã deste sábado (10) de Carnaval é de ressaca na cidade de Goiás. Depois da noitada dessa sexta, quando o Bloco da Alegria abriu oficialmente os festejos no município, pouca gente resolveu sair às ruas até o início da tarde de hoje.

No céu, as nuvens encobrem boa parte dos raios de sol. Mesmo assim, o dia permanece claro e o calor não dá trégua, indicando que deve acompanhar os foliões durante todo o sábado.

A calmaria da cidade deve ser interrompida só às 17h, com o som mecânico na Praça do João Francisco. Às 21h, os Heróis de Botequim e Balaio de Bambas animam o Carnaval no Largo do Rosário. Na Praça do Coreto, a festa é comandada pelo Samba Matuto, com uma homenagem à Portela, a partir das 22h.