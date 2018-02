Caldas Novas tem medidas para evitar contágio de conjuntivite no Carnaval

Distribuição de álcool em gel, orientação nos hotéis e fiscalização nos restaurantes e lanchonetes. Essas são algumas medidas que serão tomadas para frear a contaminação de turistas e moradores de Caldas Novas por conjuntivite. Com a proximidade do Carnaval, período em que a cidade recebe milhares de visitantes, a Secretaria Municipal de Saúde de Caldas, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e o Ministério da Saúde (MS) montaram uma sala para gerenciar os casos.

Superintendente de vigilância em saúde da SES, Maria Cecília de Brito informa que as equipes estão acompanhando o surto de conjuntivite há três semanas. Apesar de não saber ainda a forma inicial de contágio, foram estabelecidas medidas para conter o avanço da doença. Até agora, mais de duas mil notificações foram registradas. “Queremos reduzir a possibilidade de contaminação e, para isso, precisamos do empenho de todos, desde moradores aos turistas.”

Além da distribuição de álcool em gel, os hotéis deverão manter seus hóspedes orientados sobre as formas de contágio, como se prevenir e o que fazer em caso de apresentarem algum sintoma. Também foram definidas medidas a serem adotadas nas unidades de saúde, como por exemplo, evitar que o paciente suspeito de apresentar a doença fique em contato com outras pessoas em filas ou ambientes de aglomerações.

A vigilância sanitária do município também deverá fiscalizar com mais rigor os estabelecimentos de saúde, para garantir que os funcionários que preparam os alimentos estejam atendendo às medidas de higiene necessárias, assim como se os clientes estão fazendo a limpeza das mãos antes e depois de se alimentarem. A higiene e a desinfecção das piscinas também merece atenção. “As águas já foram verificadas e serão constantemente para evitar contágio ainda maior”, diz a superintendente.

Redução

Maria Cecília diz que o registro de casos de conjuntivite na cidade já apresentou uma redução discreta. Outras oito cidades também apresentaram casos da doença, mas ainda não há confirmação de surto nas demais. A SES acompanha todos os rumores e orienta que a população procure as unidades de saúde em caso de sintomas como coceira, irritação e a sensação de desconforto nos olhos. “Só com as notificações oficiais a SES pode agir antes de se tornar um surto”, destaca.

Folderes serão distribuídos nesse carnaval. O material orienta sobre os sintomas e explica que o tratamento geralmente é realizado com medicamentos antibióticos e anti-inflamatórios, que devem necessariamente ser receitados por um médico. Entre as medidas sugeridas para evitar a doença está o afastamento de aglomerações, cuidar bem da higiene das mãos, evitar coçar os olhos e sempre que possível, usar toalhas e lenços descartáveis, além de lembrar que a conjuntivite em criança requer cuidado especial.