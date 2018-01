Caldas Novas sofre surto de conjuntivite

Um surto de conjuntivite afeta a cidade de Caldas Novas, no Sul goiano, desde a última segunda-feira (8). A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade tem recebido entre 50 e 70 casos diários durante a alta temporada do turismo.

A UPA, que é regional e atende outros 17 municípios, tem sido referência para o atendimento. A prefeitura chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais com o diretor técnico da unidade de saúde, Bruno André, no qual ele confirma o surto e orienta a população em relação à doença e à higiene pessoal. “É recomendável lavar as mãos o máximo possível, fazer higiene com álcool, porque a doença é transmitida por um simples contato, como apertar o botão do elevador, segurar uma maçaneta e até de um aperto de mão. Sempre que a pessoa tiver dor nos olhos, olhos vermelhos ou com a sensação de areia nos olhos é bom procurar um médico”, aconselhou.

Ele ressalta a importância de um consulta devido aos vários tipos de conjuntivite: viral, bacteriana e alérgica. “Por isso é preciso ter a recomendação do médico para qual medicamento utilizar, não apenas procurar uma farmácia. Dependendo dos casos é preciso utilizar antibiótico no tratamento”.

Em nota enviada ao POPULAR, a Secretaria de Saúde informou que designou uma força-tarefa, com plantonistas e oftalmologistas, e “está tratando os pacientes com colírio, soro fisiológico e instruindo todos sobre cuidados básicos de higiene e evitar o contato com mucosas, como olho e boca”.

Uma turista de 35 anos, de Brasília, que preferiu não ser identificada, relatou à reportagem que contraiu a doença, assim como o pai dela. “Viajei junto da minha irmã mais nova e do meu pai. Não conseguimos ficar juntos com frequência, pois não moramos juntos, e por conta da doença nós praticamente perdemos dois dias. Só a minha irmã ficou saudável. E quando a gente foi procurar colírio ou soro, tivemos que ir em várias farmácias, porque estavam em falta”, relatou.