Caldas Novas sacode 140 mil turistas neste feriado de carnaval

Um dos destinos mais procurados durante o Carnaval, Caldas Novas começou a receber neste sábado (10) a maior parte dos 140 mil turistas que devem passar o feriado na cidade. A expectativa é do secretário de Turismo do Município, Ivan Garcia Pires, que informa que os hotéis estão com 95% de reservas fechadas. Um surto de conjuntivite no mês de janeiro não afastou os m...