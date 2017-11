Uma caixa d’água de aproximadamente 20 mil litros caiu sobre uma casa no Bairro São Francisco, em Goiânia, no último sábado (18). Localizada em uma lavanderia vizinha, ela destruiu parte da estrutura da varanda e de mais três cômodos. Uma moto que estava na garagem também ficou danificada. As informações são do G1 Goiás. De acordo com a reportagem, o dono da lavanderia disse que vai arcar com o prejuízo.