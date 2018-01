Cabeleireira de 33 anos é presa por dirigir embriagada e causar acidente

Uma mulher de 33 anos foi presa ao dirigir embriagada e causar um acidente na noite desse domingo (21), no Distrito Federal. Uma garrafa de uísque foi encontrada dentro do carro.

A cabeleireira Priscila Andrade Rodrigues não tem carteira de motorista e o bafômetro acusou uma quantidade de álcool no organismo três vezes maior do que a considerada crime. Ela confessou que ingeriu bebida alcoólica e justificou dizendo que “infelizmente a gente vive num Brasil de imprudência”.

De acordo com a Polícia Militar, a motorista parou o carro no meio da rua, na Epia Sul. Em seguida, veio um carro e bateu na traseira. Ela teria acelerado e saído do local, estacionando mais na adiante.

O carro que bateu atrás do veículo de Priscila Andrade teve perda total, por isso, o condutor precisou pedir carona para um terceiro motorista que passava pelo local para chegar até a mulher. Ao encontra-la, acionou a polícia. O zelador Antônio José da Silva lamentou o acidente e disse que encontrou a cabeleireira deitada na rodovia.

A motorista foi presa e encaminhada para a delegacia da Asa Sul.