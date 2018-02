Córrego Cascavel transborda e alaga Centro Médico da Comurg em Goiânia

Com a chuva que caiu em Goiânia na noite de quarta-feira (21), o córrego Cascavel transbordou e alagou o Centro Médico da Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg, localizado na Vila Aurora. A água chegou a 50cm de altura e prontuários e documentos das áreas da saúde e segurança do trabalho da Companhia foram danificados.

Segundo o chefe do Centro Médico, Vinícius Borba, os atendimentos ficarão paralisados nesta quinta-feira (22). Os quase 200 funcionários foram dispensados. O local atende em média 150 pessoas por dia.

Além do Centro Médico, a seção de arquivo geral da prefeitura e comércios da redondeza também foram tomados pela água.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia de Goiânia (INMET), o volume de chuva que caiu na noite de quarta-feira e na madrugada desta quinta-feira foi alto: 68.8 milímetros.

Ainda de acordo com o INMET, a previsão do tempo para esta quinta-feira na capital goiana é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.