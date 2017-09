Césio 137: Sindicância da ACCG vai apurar denúncia feita por físico nuclear ao Fantástico

A Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG) determinou a instauração imediata de uma sindicância para apuração da denúncia apresentada pelo físico nuclear e físico médico Flamarion Barbosa Goulart de que o cabeçote do aparelho de radioterapia onde estava a cápsula de césio 137 teria sido transferido das ruínas do prédio antigo do Instituto Goiano de Radioterapia...