Na manhã desta quinta-feira (28), um cão morreu após ficar preso dentro de um carro estacionado em Imbé, no Rio Grande do Sul. De acordo com o site GauchaZH, policiais chegaram a quebrar o vidro do veículo, mas o animal já estava morto.

O carro estava estacionado sob o sol e a dona foi localizada. A polícia não soube informar à reportagem o motivo para o animal ter ficado preso no veículo.