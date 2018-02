Câmeras flagram mulher e namorado horas antes do corpo ser encontrado em apartamento em Goiânia

O circuito interno de câmeras do prédio registrou a funcionária pública Giselle Evangelista, de 39 anos, e seu namorado, o comerciante José Carlos de Oliveira Júnior, 37, andando nos corredores do prédio horas antes do corpo dela ser encontrado por seus familiares dentro do apartamento dele.

Nas imagens, primeiro aparece José Carlos caminhando pelo saguão e segurando algumas sacolas, isso era por volta da 1h. Minutos depois, Giselle surge. A funcionária estava com um celular na mão, ela chega a sentar em dos sofás e mexe no aparelho. Em seguida, levanta e vai ao encontro do companheiro.

Por volta das 2h53, o circuito flagra José Carlos deixando o apartamento sozinho. Ele deixe pelas escadas, visto que o apartamento fica no primeiro andar.

Os colegas de trabalho estranharam que Giselle não foi trabalhar na sexta e nem avisou. Eles entraram em contato com a família que foi até o prédio. Após conversarem com vizinhos e tomarem conhecimento de uma briga entre os dois durante a madrugada acionaram as polícias Militar e Civil e encontraram o corpo dela sobre a cama com uma toalha no pescoço e um travesseiro no rosto.

Na noite desta sexta-feira (16), o veículo do comerciante foi encontrado abandonado às margens da rodovia GO-431, na zona rural de Pirenópolis. O delegado adjunto da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), Carlos Caetano, informou que o Citroën C3, foi deixado sem as chaves na ignição e não apresentava, visualmente, indícios de anormalidade.