Câmera registra assalto em restaurante da UFG em Goiânia; assista ao vídeo

Um dos restaurantes universitários da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi assaltado em Goiânia. A ação ocorreu na tarde desta quinta-feira (14) e foi registrada pelo circuito de câmeras da unidade.

Um vídeo, que foi postado em um perfil do Facebook atribuído a UFG, mostra quando o suspeito chega até o balcão. Uma parede de vidro separa a atendente do assaltante.

O suspeito é moreno, usa boné, camiseta branca, calça escura, está com uma mochila nas costas e chaves penduras no pescoço. Ele inicia um diálogo com a atendente. Durante a conversa, leva a mão até a maçaneta da porta, que está trancada. Um rapaz surge nas imagens e quando ele percebe o que está acontecendo foge.

Em seguida, o suspeito se dirige até o balcão e mostra um objeto que não é possível identificar. A atendente se assusta, ameaça ir até a porta, mas acaba voltando. Ela então abre a caixa registradora e entrega o dinheiro para o homem que foge. Assim que o assaltante deixa o local, a servidora abre a porta e sai correndo.

A assessoria da Polícia Militar informou que, por ser uma unidade federal, as ocorrências registradas na UFG são de competência da Polícia Federal. A reportagem entrou em contato com universidade, mas até o momento a instituição não se posicionou.

Assista ao momento do assalto: