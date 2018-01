Câmera de segurança mostra casal minutos antes de ser assassinado em Goiânia

Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o casal Amanda Hoehn Corrello, de 21 anos, e Patrik Rabelo de Sousa, de 31, na saída da casa onde ocorria uma festa, no Setor Amin Camargo, Em Goiânia, na noite do último sábado (13). A gravação ocorreu minutos antes dos dois serem mortos a tiros.

No registro, é possível ver a jovem na calçada, quando um veículo, modelo Saveiro, passa pelo local em baixa velocidade. Em seguida, o marido aparece e eles deixam a casa, de mãos dadas, e se direcionam a um carro, uma BMW modelo 118i, estacionado nas proximidades.

Instantes depois, o veículo em que estavam foi alvejado por 29 tiros, conforme afirma a Polícia Civil de Goiás, disparados de dentro da Saveiro que aparece nas imagens. Ambos morreram no local e o carro foi encontrado ligado, a poucos metros de onde teria partido.

O caso é investigado pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH). O corpo de Amanda será enterrado às 11h desta segunda-feira (15), no Cemitério Parque Memorial, na capital. O velório e o enterro de Patrik ocorrerão em Santana do Araguaia, no Pará.